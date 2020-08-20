В Тюменской области мужчина убил бывшую возлюбленную и ее сожителя. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюменской области в отношении 37-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в убийстве двух человек.

По версии следствия, 18 августа вечером подозреваемый, вооруженный охотничьим ножом, приехал в село Горьковка к своей бывшей возлюбленной. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ножом ударил в грудь сожителю женщины, а затем нанес один удар ножом в живот своей бывшей подруге.

– Полученные ранения оказались смертельными для потерпевших, а подозреваемый скрылся, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время злоумышленник установлен и задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.