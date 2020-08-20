Тюменские школьники смогут ездить в пригородных поездах со скидкой. Фото - РЖД.

Тюменские школьники и студенты с 1 сентября смогут ездить в пригородных поездах со скидкой. На территории Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО-Югры и Республики Башкортостан размер скидки составит 50%, в Оренбургской области – 25%, в Курганской области – 30%. Льгота действительна до 15 июня 2021 года при приобретении разовых билетов как на обычные электрички, так и на электропоезда «Ласточка».

– Скидка предоставляется школьникам и студентам. Оформление проездных документов указанным категориям производится при предъявлении справки, выданной общеобразовательным учреждением, и студенческого билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год, – отметили в РЖД.

Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах АО «СПК», а также онлайн – в мобильном приложении «Пригород». Продажа открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.