Погода на 21 августа в Тюмени: всего плюс 10 градусов

В Тюмени всего плюс 10 градусов. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 21 августа, ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Тюмени будет пасмурной до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 10 – 11 градусов, днем – плюс 17. Вечером столбики термометров покажут плюс 13 – 15 градусов. В этот день будет дуть северо-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память святителя Мирона, епископа Критского. В народе святого называли Мирон Ветрогон и говорили: «Мироны-Ветрогоны пыль по дороге гонят, по красном лете стонут», так как в этот день бывают сильные ветры. В прежние времена заметили: каковы Мироны – таков январь.