Прохожий ночью подставил подножку молодому тоболяку и убежал с его телефоном

Прохожий ночью поставил подножку молодому тоболяку и убежал с его телефоном. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть тобольской полиции ночью поступило сообщение от 20-летнего молодого человека. Потерпевший рассказал, что на улице неизвестный мужчина выхватил из его рук сотовый телефон и скрылся.

Тоболяк возвращался домой, навстречу ему шел незнакомец. Поравнявшись с заявителем, злоумышленник подставил ему подножку и выхватил из его рук сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

– По составленной ориентировке полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Ранее судимый за кражи 26-летний местный житель пояснил, что похитил смартфон для личного пользования. Сотовый телефон изъят и возвращен законному владельцу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. По решению суда тоболяку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.