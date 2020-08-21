Тюменка, согласившись на свидание за деньги, похитила у нового знакомого 65 тысяч рублей. Фото - pixabay.com.

В тюменскую полицию поступило заявление от 29-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что у него похитили крупную сумму денег.

Заявитель на одном из сайтов познакомился с девушкой и предложил ей встретиться за деньги, на что та согласилась. В день происшествия он приехал за девушкой, парочка отправилась гулять.

– Находясь в салоне авто, злоумышленница воспользовалась отсутствием потерпевшего и похитила деньги из сумки на заднем сиденье, после чего, немного пообщавшись с новым «другом», скрылась. Спустя время мужчина обнаружил пропажу 65 тысяч рублей и попытался выйти на связь с девушкой, но она уже отключила сотовый телефон, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

Оперативники задержали ранее судимую 25-летнюю местную жительницу. Часть денег она успела потратить на личные нужды, остальную полицейские изъяли и вернули владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время злоумышленница находится под подпиской о невыезде.