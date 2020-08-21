Тюменцу грозит штраф за побои жены

Тюменец побил жену. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отделения полиции села Бердюжье поступил звонок от 45-летней местной жительницы о том, что супруг побил ее. Участковый прибыл по указанному адресу и задержал 48-летнего мужчину.

– Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в ходе ссоры ударил два раза потерпевшую по голове. Подозреваемого раньше уже подвергали административному наказанию за аналогичное деяние, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей либо ареста на срок до трех месяцев.