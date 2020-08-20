В Тюмени построили более 60 километров велодорожек. Фото - Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации.

Сеть велодорожек, построенных в Тюмени, растянулась более чем на 60 километров. Прохожие могут по ним ходить лишь в том случае, если нет тротуара или пешеходной дорожки. При этом мешать велосипедистам, конечно, нельзя.

– Ознакомиться с сетью маршрутов для велосипедистов можно на сайте «Вело-TMN». Здесь аккумулируется информация о построенных и запланированных веломаршрутах. Например, в 2020 году в Тюмени в рамках строительства автодороги на улице Павла Шарова в микрорайоне Ново-Патрушева (более одного километра) появится новый объект велосипедной инфраструктуры, – сообщили в комитете по связям с общественностью и средствами массовой информации.

Также стоит отметить, что на портале «Тюмень – наш дом» в этом году появилась категория, посвященная велодорожкам. Пользователи портала могут задать вопрос о велоинфраструктуре или написать сообщение о некачественном содержании велодорожек.