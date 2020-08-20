Для жителей тюменской Зареки строят новый спортивный объект. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

В Тюмени на территории школы № 43, которая находится в Заречном микрорайоне, появится большое футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, уличные тренажеры, а также детская игровая площадка. Проводить время там смогут не только учащиеся, но и жители района.

Все работы должны завершиться до начала учебного года. А пока рабочие асфальтируют территорию, устанавливают освещение, ограждение и трибуны для зрителей. Кстати, в новом спорткомплексе учтут современные требования к спортивному оборудованию. Осенью тут высадят еще 40 деревьев.

– На спортивных объектах будут проводиться массовые мероприятия, спартакиады. По традиции мы закрепляем организатора, который будет проводить занятия бесплатно. Также здесь можно будет сдать нормативы ГТО или пройти подготовку к соревнованиям, – отметил мэр города Руслан Кухарук.