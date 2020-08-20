«Непростой случай». В Тюмени прооперировали женщину весом 140 килограммов

В Тюмени прооперировали женщину весом 140 килограммов. Фото - Антон Николаев.

В Тюмени хирурги ОКБ № 2 прооперировали женщину, которую в течение года беспокоили кровянистые выделения из половых путей. Хирургическое вмешательство осложнялось нюансом: пациентка весила порядка 140 килограммов.

Полной горожанке поставили диагноз «железистая гиперплазия эндометрия». По словам врачей, эта патология, при которой наблюдается изменение внутренней оболочки матки, в некоторых случаях может перейти в рак или вызвать бесплодие и хронические анемии.

– Медики, принимая во внимание сопутствующие диагнозы, предполагали, что восстановление и заживление могли затянуться на долгий период. Но решение коллегиально было найдено: для операции применена новейшая стратегия активного операционного лечения fast-track. Последствиями лечения остаются только три прокола, размером пять миллиметров каждый, – рассказал пресс-секретарь ОКБ № 2 Антон Николаев.

По его словам, специалисты провели операцию успешно, пациентку уже выписали. Сейчас ее жизни и здоровью патология не угрожает.