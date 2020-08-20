Тюменцам объяснили, как выбрать удобную обувь для ребенка. Фото - pixabay.com.

Тюменским родителям объяснили, что детская обувь должна отвечать всем гигиеническим требованиям, быть удобной, а главное – безопасной и безвредной. Подбирать ее следует индивидуально и не брать без примерки.

Выбирайте обувь, изготовленную из натуральных материалов (кожи, текстиля и войлока): она адаптируется к анатомической форме ноги. Детская обувь должна иметь достаточно просторную круглую носовую часть. Задник должен быть жестким, плотным и высоким.

– Хорошую фиксацию ноги обеспечивает соответствующий фасон. В самых маленьких размерных группах обувь должна быть по щиколотку. Идеальным способом фиксации обуви на стопе является шнуровка, которая позволяет надежно и правильно зафиксировать ногу ребенка. Каблучок – широкий и невысокий, порядка 0,5 – 1 сантиметра. Подошва – рифленая (чтобы не скользила) и полужесткая, но гибкая. Возьмите обувь за носок и задник и попробуйте согнуть. Если подошва пружинит, значит она такая, как надо. Швы не должны ощущаться, – отметили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Родителям порекомендовали изучить маркировку. Так, она должна быть на русском языке и содержать информацию о производителе, размере, модели и артикуле изделия, о материале верха, подкладки и подошвы, об условиях эксплуатации и ухода за обувью.