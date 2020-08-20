Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 августа 2020 года увеличилось на 51 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 56 и составило 7 228 человек.

За последние сутки в России выявлено 4 785 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 23,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 090 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 942 106 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 099 летальных исходов, выздоровело 755 513 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в филиале областной больницы № 11 – омутинской районной больнице – восстановят прежний режим работы. Таким образом, в Тюменской области закрывается первый моногоспиталь. Такой шаг позволяет сделать эпидемиологическая обстановка в регионе. Однако, если это будет необходимо, стационар снова могут перепрофилировать в инфекционный.