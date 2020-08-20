Для тюменских дачников установили лотки для торговли. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

В Тюмени установили новые объекты для торговли. Здесь предпринимательской деятельностью могут заниматься пенсионеры, у которых появились излишки овощей с грядок. Денег с них за использование лотков не возьмут.

Стоит отметить, что территорию на улице Ямской между учебным центром ДОСААФ и ТЦ давно облюбовали местные дачники. Теперь им здесь будет намного комфортнее: у пенсионеров с бизнес-жилкой появилась крыша над головой.

– Добротные оранжевые лотки оснащены прилавками и деревянными скамейками. В них можно укрыться от ветра и дождя. Эти объекты уже включили в схему торговли. На места планируется заключить 10 – 12 договоров на безвозмездной основе, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что новые конструкции улучшают внешний вид города и удобны для людей. Позже такие лотки появятся в других районах областного центра.