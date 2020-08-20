В Тюмени двухлетний ребенок пострадал в жестком ДТП.

В Тюмени накануне, 19 августа, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие, в котором не обошлось без пострадавших. О лобовом столкновении автомобилей Daewoo Matiz и «Лады» рассказали очевидцы в социальных сетях.

– По предварительным данным, водитель малолитражки выехала на встречную полосу. В результате происшествия пострадала она сама, а также двухлетний ребенок, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По информации ведомства, в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре 23 января на перекрестке улиц Одесской и Энергетиков произошло ДТП. В аварии пострадал ребенок. Здесь столкнулись «Киа» и «Джили». Водитель корейского авто при повороте налево не уступил дорогу второму участнику движения.

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