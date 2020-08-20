«Отрицательных отзывов не было!» Глава Тюмени прошелся по новой развязке с журналистами

Глава Тюмени прошелся по новой развязке с журналистами. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук, директор «Мостостроя-11» Николай Руссу вместе с журналистами прошлись по развязке на улице Мельникайте, которую сдали буквально на днях. Во время обхода они не встретили людей, кому сооружение не пришлось бы по душе: «Отрицательных отзывов не было!».

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, широкие тротуары позволяют идти группой спокойно. При этом, когда человек переходит через дорогу, водители его хорошо видят. Дорожные знаки также видны издалека.

– Особых неудобств в «надземнике» никто не испытывает. Поскольку объект новый, то сейчас идет наладка оборудования, лифты отключают на несколько часов. Возле лестниц есть основание для будущих подъемников, которые установят, как только придет оборудование. Сдача объекта была намечена на 2021 год, и, чтобы не останавливать движение и не доставлять неудобства жителям микрорайонов, было принято решение пустить машины по развязке, – отметили в пресс-службе ведомства.

Руслан Кухарук пообещал, что для удобства пешеходов здесь появятся указатели со схемами. Также он предложил больше размещать информации в социальных сетях, где будет показано, как пройти маршрут пешеходам и маломобильным группам.