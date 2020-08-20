Более 15 миллионов деревьев высадили в тюменских лесах с начала года. Фото со странички Александра Моора в ВК.

В лесах Тюменской области с начала года высадили более 15 миллионов хвойных деревьев. До конца осени на участках, пострадавших от пожаров, появятся еще порядка трех миллионов саженцев.

«Молодые деревья растут долго. Требуются большие усилия, чтобы они могли окрепнуть, а потом прижиться на новом месте. Работа эта незаметна для большинства из нас, но очень трудоемка. Хочу сказать спасибо всем, кто берет на себя заботу о восстановлении «зеленых легких» нашей области. Тем, для кого это стало профессией, а также неравнодушным людям – участникам акций по посадке леса, которые ежегодно проходят в нашем регионе», – отметил на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, около 60% территории области покрывают леса и это то природное богатство, которое, безусловно, нуждается в охране и разумном использовании. «Давайте ценить то, что имеем!» – резюмирует Моор.