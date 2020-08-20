В Тюменской области закрывается первый моногоспиталь. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

В филиале областной больницы № 11 – омутинской районной больнице – восстановят прежний режим работы. Таким образом, в Тюменской области закрывается первый моногоспиталь. Такой шаг позволяет сделать эпидемиологическая обстановка в регионе. Однако, если это будет необходимо, стационар снова могут перепрофилировать в инфекционный.

– При подготовке госпиталя было задействовано много людей. Это позволило нам в короткие сроки трансформировать учреждение под особые задачи. Все сотрудники были готовы, проходили необходимое обучение и при введении госпиталя в эксплуатацию отработали на сто процентов, – отметил главврач больницы Алексей Белов.

Напомним, что госпиталь развернули для Голышмановского, Омутинского, Аромашевского, Юргинского, Бердюжского, Армизонского районов 16 июля. Лечение в нем проходили 60 пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Больным помогали 68 медработников из разных лечебных учреждений.