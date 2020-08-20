Тюменец с помощью ножа выпросил у пожилой матери деньги на алкоголь и сигареты. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть ишимской полиции поступило сообщение от 77-летней местной жительницы. Пенсионерка сообщила, что после ссоры ее 38-летний сын схватил нож и угрожает ей расправой. Оперативники незамедлительно выехали по указанному адресу и задержали подозреваемого.

Мужчина свою вину в случившемся отрицать не стал и заявил, что деньги у матери брал неоднократно. В этот раз, надеясь быстрее получить от родственницы деньги, решил припугнуть ее кухонным ножом.

– Опасаясь за свою жизнь, пожилая женщина отдала сыну три тысячи рублей. Фигурант планировал потратить сумму на покупку сигарет и алкоголя, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. В отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.