В Тюмени отремонтировали 16 дорог. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В Тюмени завершился ремонт на 16 из 26 дорог протяженностью более 13 километров. Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

– Из завершенных объектов стоит выделить улицу Народную. Здесь ремонт проводился на участке от Широтной до Федюнинского общей протяженностью 2,31 километра. За полтора месяца дорожники отремонтировали проезжую часть, тротуары, бордюрный камень, также обустроены пешеходные переходы, отвечающие требованиям по обеспечению безопасности, в том числе для маломобильных групп населения, – сообщили в Комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В настоящее время новый асфальт появился на улицах Велижанской, Чайковского, Варшавской, Суходольской, Михаила Яценко, Восстания, Менжинского, Инженерной, Беломорской и других. Дорожные работы ведутся еще на восьми объектах. Всего же до середины октября отремонтируют почти 25 километров дорог.