Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Очевидец заснял торнадо на окраине Тюмени

По словам мужчины, видео он снимал из жилого комплекса «Апрель»
Вадим БегунВадимБегун
КомментироватьОставить комментарий
Очевидец заснял торнадо на окраине Тюмени. Скриншот из видео.

Очевидец заснял торнадо на окраине Тюмени. Скриншот из видео.

В Тюмени очевидец заснял на видео мини-торнадо. По его словам, природное явление произошло неподалеку от кольца на Федюнинского – Мельникайте. Сам он в это время находился в одной из квартир жилого комплекса «Апрель».

«Пора бы уже привыкнуть к 2020 году», – так прокомментировал подписчик видеоролик, который выложили на одном из местных пабликов социальной сети «ВКонтакте»,

Напомним, что в самой Тюмени и Тюменской области уже несколько раз объявляли штормовое предупреждение. Однако последний раз сильный ветер пугал горожан довольно-таки давно.