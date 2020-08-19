Очевидец заснял торнадо на окраине Тюмени. Скриншот из видео.

В Тюмени очевидец заснял на видео мини-торнадо. По его словам, природное явление произошло неподалеку от кольца на Федюнинского – Мельникайте. Сам он в это время находился в одной из квартир жилого комплекса «Апрель».

«Пора бы уже привыкнуть к 2020 году», – так прокомментировал подписчик видеоролик, который выложили на одном из местных пабликов социальной сети «ВКонтакте»,

Напомним, что в самой Тюмени и Тюменской области уже несколько раз объявляли штормовое предупреждение. Однако последний раз сильный ветер пугал горожан довольно-таки давно.