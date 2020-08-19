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Тюменские росгвардейцы со служебными собаками проверят школы на безопасность

Сейчас заступающие на службу наряды патрулирования проходят инструктаж
Вадим БегунВадимБегун
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Тюменские росгвардейцы со служебными собаками проверят школы на безопасность. Фото - Управление Росгвардии по Тюменской области.

Тюменские росгвардейцы со служебными собаками проверят школы на безопасность. Фото - Управление Росгвардии по Тюменской области.

В Тюменской области росгвардейцы будут обследовать учебные заведения с 27 августа по 1 сентября. В этом им помогут служебные собаки.

– Инструктажи об обеспечении безопасности и действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации, применении кнопок тревожной сигнализации проведены с руководителями образовательных учреждений и работниками частных охранных организаций, – сообщил начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков.

По его словам, вопрос обеспечения безопасности в школах является одним из приоритетных направлений служебной деятельности и стоит на особом контроле руководства ведомства. В настоящее время заступающие на службу наряды патрулирования проходят инструктаж по порядку действий при поступлении сигналов «Тревога». Он также добавил, что под охраной подразделений Росгвардии находится более тысячи объектов учреждений образования.

Образование