Тюменские росгвардейцы со служебными собаками проверят школы на безопасность. Фото - Управление Росгвардии по Тюменской области.

В Тюменской области росгвардейцы будут обследовать учебные заведения с 27 августа по 1 сентября. В этом им помогут служебные собаки.

– Инструктажи об обеспечении безопасности и действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации, применении кнопок тревожной сигнализации проведены с руководителями образовательных учреждений и работниками частных охранных организаций, – сообщил начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков.

По его словам, вопрос обеспечения безопасности в школах является одним из приоритетных направлений служебной деятельности и стоит на особом контроле руководства ведомства. В настоящее время заступающие на службу наряды патрулирования проходят инструктаж по порядку действий при поступлении сигналов «Тревога». Он также добавил, что под охраной подразделений Росгвардии находится более тысячи объектов учреждений образования.