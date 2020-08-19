Банк УРАЛСИБ совместно с СК «УРАЛСИБ Страхование» запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Страхование» запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК «УРАЛСИБ Страхование» – «Благополучная семья» и «Крепкое здоровье».

Акция действует два дня – 20 и 21 августа 2020 года. Скидка на каждый полис составляет 30%. Стоимость каждого полиса – 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Быстрополис «Благополучная семья» – это готовое страховое решение для защиты семьи. Полис предусматривает получение выплаты в результате несчастного случая. В рамках страховой программы можно застраховать сразу всю семью полностью (супруги, дети). Страховая защита действует по всему миру в режиме 24/7. Программа распространяется на взрослых и детей в возрасте от 1 года до 70 лет включительно. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне, а также подходит для занятий в школе и секциях. Срок страхования – 1 год. Лимит страховой защиты – до 900 тысяч рублей. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней после принятия решения о выплате.

Страховая программа «Крепкое здоровье» покроет расходы клиента на медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях – в случае острого внезапного заболевания, обострения хронического заболевания, отравления, травмы, ожога или обморожения. Также полис включает в себя первичную медико-санитарную помощь в неотложной форме, консультации врачей круглосуточного диспетчерского пульта, письменную консультацию «Второе медицинское мнение» и стоматологию. Страховой полис действует на всей территории РФ. Срок действия полиса – 1 год. Лимит страховой защиты составляет 500 тысяч рублей.

Для приобретения сертификата необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 20 и 21 августа 2020 года.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ №3987 и СЛ №3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия), и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними. Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)