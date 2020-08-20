Погода на 20 августа в Тюмени: утренний дождь наберет силу днем

В Тюмени утренний дождь наберет силу днем. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 20 августа, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Утром ожидается мелкий дождь, который днем наберет силу, но ближе к вечеру начнет затихать.

Температура воздуха ночью будет плюс 10 градусов, днем – плюс 16. Вечером столбики термометров покажут плюс 11 – 13 градусов. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

20 августа почитается память святого Марина-воина и преподобного Пимена Печерского. В народе существовала такая поговорка относительно этого дня: «Пимены-Марины – не ищи в лесу малины». С этого дня прекращаются летние грозы и начинается листопад березы. В прежние времена заметили, что если в этот день аисты готовятся к отлету, то осень будет холодной.