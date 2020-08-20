Безработную тюменку раскрутили на деньги на «стажировке». Фото - pixabay.com.

В тюменскую полицию с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что разместила в сети интернет объявление о поиске работы. В скором времени с ней связался неизвестный, который представился сотрудником отдела кадров местной организации и предложил ответить на несколько вопросов.

– Подробно расспросив заявительницу об образовании и квалификации, мужчина сообщил, что готов ее трудоустроить, однако в начале необходимо пройти кратковременную стажировку. Затем он попросил установить на домашний компьютер систему удаленного управления рабочим столом, якобы необходимую для стажировки, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

– Когда женщина выполнила все требования, звонивший через ее компьютер зашел в мобильный банк и перевел со счета около пяти тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенника, тюменка обратилась в полицию. В настоящий момент стражи правопорядка устанавливают личность злоумышленника.