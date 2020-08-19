«Все ждали этого момента». Туробъекты Тюменской области готовы к приему посетителей

Туробъекты Тюменской области готовы к приему посетителей. Фото - Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

В Тюменской области возобновилась работа объектов туристической сферы. Сами жители и гости региона уже могут ездить купаться в термальных источниках, посещать базы отдыха, бани, музеи и кинотеатры, кататься на уличных аттракционах. За здоровьем посетителей тщательно следят: в каждом учреждении соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы.

– Все очень ждали этого момента. За время вынужденного перерыва наши коллеги улучшили свой сервис – где-то провели ремонт, где-то изменили программу экскурсий или логистику маршрута, обновили инвентарь. Другими словами – сделали все, чтоб турист на объектах в Тюменской области отдыхал с удовольствием, – отметила директор Агентства туризма и продвижения региона Мария Трофимова.

Напомним, работа турсферы в регионе была приостановлена с 18 марта. С 1 июня возобновили прием туристов санатории с медицинской лицензией, с 22 июня открылись парки и набережная, летние веранды. 25 июня начали работать торговые центры, 3 июля – пляжи и термальные источники.