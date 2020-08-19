Группа тюменских подростков по ночам разбивает машины. Фото - pixabay.com.

В Тюмени группа подростков по ночам царапает и разбивает автомобили. Это утверждают местные жители, которые выложили тревожное сообщение в социальных сетях, приложив к нему соответствующую видеозапись.

«В ночь с 16 на 17 августа в районе КПД по улице Геологоразведчиков 32 четверо подростков около 14 лет разбивали и царапали машины. Пострадало три автомобиля. В ночь с 17 на 18 августа они же совершили вандальные действия на машине в районе дома Пермякова, 83, корпус 1/2 и Василия Гольцова, 3. Так же пострадало несколько машин», – пишут очевидцы происшествий в одной их местных групп в «ВКонтакте».

Одна из пользовательниц социальной сети отметила, что днем ранее эти же подростки разгромили магазин: «Я была свидетелем, это жесть! Никогда такого не видела! Просто выбивали стёкла огнетушителем, алкоголь побили».

В пресс-службе управления МВД по городу Тюмени отметили, что в полицию поступило заявление от владельца транспортного средства. Сейчас проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Что касается случая с погромом в магазине, то по нему также проводится проверка.