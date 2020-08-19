«Машину разорвало на части». В жутком ДТП на тюменской трассе погибли два человека

В жутком ДТП на тюменской трассе погибли два человека. Фото "ЧП Тюмень" в ВК.

На трассе Тюмень – Омск сегодня, 19 августа, произошла трагедия. В результате столкновения большегруза и легковушки погибли два человека.

Как стало известно, в районе 550-го километра трассы водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. После столкновения с большегрузом МАН легковую машину буквально разорвало на части.

Фото "ЧП Тюмень" в ВК.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель отечественного автомобиля и его пассажир, их личности устанавливаются. В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.