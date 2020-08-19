Бывший начальник тюменский колонии, погоревший на многомиллионных взятках, проведет за решеткой восемь лет

После поимки тюменец признал вину. Фото - pixabay.com.

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника исправительной колонии № 1. Мужчину признали виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном хранении боеприпасов, а также в легализации денег, добытых преступным путем.

Начальник колонии с января 2016 года по июнь 2019 получил от осужденных и их знакомых взятки (деньги и имущество) на общую сумму почти 12 миллионов рублей. Один из бизнесменов, который попал за решетку за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, через посредника передал руководителю более 2,7 миллиона рублей. Тот, в свою очередь, разрешил предпринимателю торговать продуктами питания в ИК.

– Кроме того, начальник колонии выпросил у другого богатого преступника однушку, машино-место и деньги на общую сумму свыше 8,6 миллиона рублей. Двое осужденных бесплатно изготавливали для него в колонии мебель. Также выяснилось, что мужчина незаконно хранил более 2,2 тысячи боевых патронов, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

После ареста тюменец признал вину. Таким образом, он отсидит восемь лет в колонии строгого режима и заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, его на 7 лет лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов России. Также у него конфискуют квартиру и машино-место, которые он получил в качестве взятки.

Так как мужчина успел потратить деньги, переданные осужденными, то в счет возмещения ущерба у него заберут еще одно машино-место, нежилое помещение, три оптических прицела, два золотых украшения и более 201 тысячи рублей.