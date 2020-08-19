Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 августа 2020 года увеличилось на 49 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 49 и составило 7 177 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 25 человек выздоровели (за весь период выздоровели 6762), один ребёнок (заболел за минувшие сутки), 10 пациентов – на ИВЛ (из общего числа болеющих), 851 человек остается под медицинским наблюдением, 2876 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 28 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 4 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 117 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 795 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 937 321 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 989 летальных исходов, выздоровели 749 423 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские дети смогут с 1 сентября обучаться на дому в дистанционном формате по заявлению родителей. Такое право власти региона предоставили жителям, которые испытывают опасения за здоровье своих детей в связи с возобновлением работы образовательных учреждений.

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