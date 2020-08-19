В Тюмени задержали руководителя ЧОПа, который торговал оружием. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали руководителя частного охранного предприятия. Мужчина причастен к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Силовики задокументировали факт сбыта пистолета, который был изготовлен самодельным способом с использованием частей и деталей огнестрельного оружия. Пистолет был сделан по конструкции пистолета Макарова. Такое оружие пригодно для стрельбы боевыми патронами.

Кроме того, подозреваемый пытался продать 16 патронов калибра 9 на 18 миллиметров.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В настоящее время компетентные органы устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, передает «МегаТюмень».