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Тюменка пригрозила насилием полицейской, которую пнул ее сын

Женщина получила условный срок за острый язык
Вадим БегунВадимБегун
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Тюменка пригрозила насилием полицейской, которую пнул ее сын.

Тюменка пригрозила насилием полицейской, которую пнул ее сын.

Фото: Ольга Крыльцова

В Ялуторовске мать вступилась за сына, который ранее совершил преступление в отношении представителя власти. Таким образом, вслед за ним горожанка оказалась на скамье подсудимых.

Инцидент произошел 20 апреля 2020 года. В этот день пьяный юноша ударил инспектора отделения по делам несовершеннолетних ногой в живот. Следователи возбудили уголовное дело, позже производство направили в суд, где мать подсудимого выступила в качестве законного представителя.

– В мае нетрезвая гражданка в одной из групп в социальной сети написала комментарий, выразившись в отношении представителя власти грубой нецензурной бранью. К тому же она выложила фотографию инспектора, полученную при изучении дела. Также она пригрозила насилием в отношении инспектора и ее близких, – рассказали в пресс-службе Ялуторовского районного суда.

Суд признал нарушительницу виновной. Ее приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Криминал