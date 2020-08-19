Тоболяки уже могут купить билеты в местный драмтеатр. Фото - "Тобольский театр: бронирование и продажа билетов" в ВК.

Тобольский драматический театр имени Петра Ершова приглашает жителей и гостей города начать новый театральный сезон. По словам представителей учреждения культуры, афиша сентября «уже ждет поклонников прекрасного».

– Актеры театра надеются, что сезон будет насыщенным, ярким, щедрым на интересные события, несмотря на вынужденные ограничения, меры предосторожности, – отметили пресс-службе администрации города Тобольске.

Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте Тюменского концертно-театрального объединения (+7 (3456) 27-56-30).

Стоит отметить, что для недопущения распространения коронавирусной инфекции при посещении театра необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее полутора метров.