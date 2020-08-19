Тюменца попросили изолировать кошку, у которой выявили коронавирус. Фото - pixabay.com.

В Тюмени у кошки выявили коронавирус. Теперь животному придется две недели как-то побыть одному.

– Владельцу питомца было направлено уведомление с рекомендациями об изолированном содержании кошки по месту ее постоянного проживания. Кроме того, ей нельзя контактировать с другими животными семейства кошачьих. Хозяин должен следить за здоровьем кошки в течение двух недель, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

Также горожанину объяснили, что COVID-19 распространяется от человека к человеку, при этом инфицированный человек может заразить кошку. Кстати, по данным Всемирной организации здравоохранения животных, на сегодняшний день нет ни одного случая заражения человека от кошки.

В ведомстве отметили, что сейчас животное чувствует себя удовлетворительно, симптомы заболевания у него отсутствуют. Если кошке станет хуже, хозяин должен обратиться в государственную ветеринарную службу.