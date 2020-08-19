Тюменцы могут пожаловаться на некачественные школьные принадлежности. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области заработает горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также школьных принадлежностей. Высказать свои претензии можно будет с 19 августа по 2 сентября.

– Потребители получат консультации по вопросам качества детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и школьных принадлежностей, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров, – пояснили в пресс-службе управления Роспотребнадора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что задать свои вопросы специалистам управления можно по телефонам: 20-24-03, 20-34-56, 8-963-068-79-21, 20-86-66 (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45).

Можно обратиться и в Консультационный центр на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области по телефону: 567-990 доб. 37-22; 37-23 (понедельник – четверг: 8.00 – 17.00; пятница – с 8.00 до 14.30; перерыв с 12.00 до 12.30).