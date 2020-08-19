Тюменские пенсионеры-должники получат субсидии на оплату комуслуг.

Жители Тюменской области старше 65 лет получат субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг даже имея задолженность по коммуналке. Ранее такая льгота должникам не предоставлялась.

Таким образом, долги по квартплате и оплате коммунальных услуг у жителей региона старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, не станут препятствием для получения субсидий на оплату ЖКУ. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области № 120 «О введении режима повышенной готовности».

В департаменте социального развития региона напомнили, что субсидия предоставляется, если расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от дохода. Расходы на оплату жилья и коммунальных услуг рассчитываются индивидуально, исходя из стандартов нормативной площади жилья.