Александр Моор рассказал о реконструкции трассы от Тюмени до Богандинского. Фото со странички Александра Морра в ВК.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о реконструкции трассы на участке от Тюмени до поселка Богандинский. Он отметил, что работы здесь должны завершиться в 2024 году, однако, по всей видимости, объект сдадут раньше: в регионе это стало уже доброй традицией.

По словам главы региона, на этом участке трассы расширят дорогу до четырех полос, установят новые путепроводы, появится наружное освещение. Кроме того, уже в этом году начнется строительство путепроводов через железную дорогу и реку Пышма.

«Перед рабочими стоит трудная задача – вдвое увеличить проезжую часть. Сейчас на участке дороги по одной полосе для движения в каждую сторону. Это создает пробки, особенно в летний период, когда поток машин увеличивается. После реконструкции будет по две полосы в прямом и обратном направлении. Пропускная способность дороги возрастет до 14 тысяч машин в сутки», – объявил Александр Моор на своей страничке в «ВКонтакте».

Губернатор также отметил, что реконструкция осуществляется за счет федерального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.