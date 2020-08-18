В Тюмени маршрут №60 будет объезжать закрытый участок улицы 50 лет ВЛКСМ. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

В Тюмени на период производства работ на улице 50 лет ВЛКСМ временно запретят ездить транспорту. Ограничение продлится четыре дня – с 27 по 31 августа.

– Муниципальный маршрут № 60 будет следовать в объезд перекрытого участка от пересечения с улицей Горького до пересечения с Салтыкова-Щедрина согласно схеме объезда. На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

В движении автобусов возможны затруднения. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.