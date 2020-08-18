В Тюменской области за месяц сбили 17 юных велосипедистов. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области летом выросло число аварий с участием детей на велосипедах и самокатах. Главной их ошибкой считается переезд проезжей части по пешеходным переходам. По правилам нужно спешиться и вести велосипед рядом.

– В июле в регионе произошло 17 ДТП с юными велосипедистами, один ребенок погиб, 16 получили различные повреждения. В двух авариях взрослые перевозили детей через дорогу на самокатах. Также произошло пять ДТП с участием детей-водителей мотоциклов и квадроциклов, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют родителям, прежде чем покупать детям велосипеды или самокаты, выучить с ним основные правила безопасности на дороге. Нужно быть уверенным в том, что ребенок не подвергнет себя риску получить травму в ДТП. Мототехнику следует приобретать только после достижения подростками 16-летнего возраста и получения ими водительского удостоверения.