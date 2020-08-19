Погода на 19 августа в Тюмени: плюс 12, дождь

В Тюмени +12, дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 19 августа, весь день в Тюмени будет облачным. Утром ожидается мелкий дождь, который днем наберет силу, но ближе к вечеру начнет затихать.

Температура воздуха ночью будет плюс 10 – 11 градусов, днем – плюс 13 – 14. Вечером столбики термометров покажут плюс 11 – 12 градусов. В этот день будет дуть западный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

19 августа отмечается праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В старину заметили, что со Спаса «погода преображается». Погода этого дня указывала на предстоящую осень: «Каков день во Второй Спас, таков и Покров (14 октября)». Если день был сухим, то и осень сухая будет, мокрый - мокрая осень, а если ясный, то следует готовится к суровой зиме.