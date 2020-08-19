Тюменка чуть не зарезала родную дочь, навестившую ее с внуком. Фото: Ольга Крыльцова

На пульт дежурной части тюменской полиции поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что ей угрожают ножом. На место тут же выехал участковый и задержал 35-летнюю безработную горожанку.

– Потерпевшая с ребёнком приехала погостить к матери. В это время хозяйка квартиры находилась в состоянии алкогольного опьянения, что привело к ссоре между ними. Не справившись с эмоциями, взрослая женщина схватила нож и пригрозила расправой своей 19-летней дочери. Девушка, опасаясь за свою жизнь, обратилась в правоохранительные органы, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что по данному факту сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.