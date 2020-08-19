Тюменец угрожал ножом супруге во время ссоры. Фото: Ольга Крыльцова

В голышмановскую полицию поступил звонок от 52-летней жительницы деревни Дербень. Женщина сообщила, что муж угрожает убить её. На место в незамедлительном порядке выехал участковый уполномоченный полиции.

– Предварительно установлено, что в квартире между супругами произошла ссора. После словесной перепалки 54-летний мужчина взял на кухне нож и пригрозил им жене. Испуганная женщина закрылась в комнате и вызвала полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время житель деревни задержан участковым, он признался в содеянном. Дознавателем возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.