В крупном тюменском районе избрали главу. Фото - Пресс-служба губернатора Тюменской области.

В Исетском районе свой пост сохранил Николай Теньковский. Сегодня, 18 августа, он получил очередной срок полномочий главы района. Дума проголосовала единогласно.

Конкурс на большую должность объявили в июле этого года. Рассмотрев представленные кандидатуры, оценив личные и профессиональные качества кандидатов, депутаты снова выбрали Теньковского.

По информации пресс-службы губернатора Тюменской области, Николай Владимирович родился в Бердюжском районе, с отличием окончил факультет механизации и сельского хозяйства Тюменского сельскохозяйственного института.

Он успел поработать главным инженером и председателем совхозов. В разные годы занимал должность первого секретаря Бердюжского райкома КПСС, руководил фермерскими хозяйствами.

В 2002 году стал первым заместителем главы Бердюжского района, а в 2006 – главой. 18 августа 2015 года его назначили главой администрации Исетского района.