Следствие считает, что убил муж: в тобольский суд передали дело о выпавшей из окна женщине

В тобольский суд передали дело о выпавшей из окна женщине. Фото - pixabay.com.

В Тобольске 3 октября прошлого года случилась трагедия: из окна квартиры, которая находится на четвертом этаже, выпала женщина и разбилась насмерть. Тогда эта информация вызвала большой общественный резонанс. Родственники погибшей уверяли, что это дело рук ее экс-супруга.

– Первой версией было самоубийство, но позднее следствие пришло к выводу, что женщину действительно убил ее бывший муж, ранее работавший в полиции. Следствие окончено, дело поступило суд. Обвинение считает, что экс-страж порядка также истязал благоверную на протяжении нескольких лет, – сообщили в Тобольском городском суде.

В ведомстве рассказали обстоятельства трагедии. В день инцидента обвиняемый пришел в квартиру погибшей, поссорился с ней, после чего силой вытолкнул из окна. Женщина упала с четвертого этажа спиной вниз и скончалась на месте.

Подсудимый заявлял, что не убивал потерпевшую. По его словам, между ними вспыхнула ссора, но потом оба успокоились и заговорили о дочери. По версии мужчины, он вышел на кухню попить воды, а когда вернулся, увидел, что экс-супруги нет, а на окне оторвана штора и сломана москитная сетка.

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