Роспотребнадзор объяснил, почему у тюменцев высокий иммунитет к коронавирусу. Фото - "Оперативный штаб . Тюмень".

В Тюменской области доля жителей с антителами к COVID-19 составила 24,5%. Таким образом, регион вошел в семерку областей, где более чем у 20% жителей выявлен иммунитет к коронавирусу.

– Это связано с высоким уровнем миграционных процессов в регионе. В области проживает большое количество вахтовиков, развернуты обсерваторы. Наш субъект одним из первых в стране встретился с вирусом COVID-19, поэтому у большого количества людей уже сформирован иммунитет, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в регионе обследовали почти три тысячи жителей во всех муниципальных образованиях и всех возрастов. 47% из них живут в областном центре.