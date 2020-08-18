На новой развязке на Мельникайте в Тюмени установят лифты

На новой развязке по Мельникайте в Тюмени установят лифты. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

В Тюмени на развязке на улице Мельникайте установят лифты. Рабочие намерены сделать это до 31 декабря этого года.

– Здесь восстановят благоустройство на прилегающих территориях («Строительный двор», рыбокомбинат, «Пластконструкция» и прочие), посадят яблони и желтые акации уже в сентябре – октябре. Кроме того, установят лифты на сходах с существующего путепровода через железнодорожную магистраль в створе улиц Мельникайте до 31 декабря, – сообщили в оперативном штабе Тюмени.

Напомним, что движение во всех направлениях развязки, в том числе на путепроводе в створе улицы 30 лет Победы, было открыто в пятницу, 14 августа. Кроме того, тут выполнены работы по устройству прямого хода во втором уровне на улице 30 лет Победы, по устройству съездов, надземных пешеходных переходов, наружного освещения, ливневой канализации и переустройству инженерных сетей.