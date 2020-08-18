Молодые специалисты Тюменнефтегаза защитили научные проекты в формате онлайн. Фото - Тюменнефтегаз.

В этом году из-за пандемии XIII кустовая научно-техническая конференция (НТК) молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть» проходила на виртуальных онлайн-площадках. Для проведения кустовой НТК на базе восьми дочерних обществ компании были разработаны платформы и инструменты для презентации проектов.

От Тюменнефтегаза были размещены 10 научно-технических проектов молодых специалистов в секциях: «Геология нефтяных и газовых месторождений», «Разработка нефтяных и газовых месторождений», «Сбор, транспортировка, подготовка нефти и газа», «Технология процессов подготовки и переработки нефти и газа», «Экология, промышленная безопасность, охрана труда», «Промышленная теплоэнергетика», «Труд, юриспруденция, персонал».

Жюри оценивало научно-технические разработки по основным критериям: актуальность и новизна проекта, практическая значимость, экономическая целесообразность. Обязательным условием успешности проекта является возможность его применения на предприятиях компании.

По итогам конференции жюри определило победителей и номинантов. Молодые специалисты Тюменнефтегаза получили три серебряных награды и одну номинацию.

В секции « Геология нефтяных и газовых месторождений» 2-е место получил проект Борисова Артёма на тему «Методика поинтервального определения оптимального забойного давления горизонтальных скважин с учетом влияния геомеханических явлений».

В секции «Промышленная энергетика, энергоэффективность» серебряным призёром стала Зубарева Татьяна с проектом «Обеспечение качественной питьевой водой в условиях Русского месторождения».

Борисов Артём, Чемерис Екатерина стали вторыми в секции «Труд, юриспруденция, персонал» с совместным проектом «Виртуальный помощник как инструмент адаптации новых сотрудников общества».

– Мы основывались на личном опыте. Понимаем, как трудно поначалу приходится новым сотрудникам. Поэтому нами была придумана программа, облегчающая адаптацию. В программу мы постарались включить основные вопросы и аспекты, которые непосредственно возникали и у нас, когда мы только устроились на предприятие и оказались в незнакомом коллективе, – рассказал Артем.

Номинацию «За успешное внедрение и совершенствование новых технологий» получила работа Ивана Михайлова «Проблематика межколонных избыточных давлений и межколонных перетоков».

Проекты, признанные лучшими, будут представлены на межрегиональной научно-технической конференции.