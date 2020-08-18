В Тюмени продлили запрет на свадебных гостей до 31 августа. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области постановлением правительства региона дату регистрации заключения брака с количеством участников не более 10 человек продлили до 31 августа. Об этом сообщили в местном управлении записи актов гражданского состояния.

– Кроме того, установлена обязанность соблюдения гражданами дистанции до других не менее полутора метров, в том числе в общественных местах. Это не касается случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, – отметили в ведомстве.

Также там напомнили, что при посещении мест получения услуг органов власти, чья деятельность не приостановлена, необходимо использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения.