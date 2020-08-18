На тюменской трассе ограничат движение до конца следующего года. Фото - "Уралуправтодор".

На автодороге Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск начинается ремонт моста через реку Юганская Объ. Работы продлятся до четвертого квартала 2021 года.

В «Уралуправтодоре» пообещали, что затруднения для автомобилистов будут минимальными. Так, в направлении Сургута проезд останется полноценным, а вот в сторону Тюмени проезжую часть моста сузят наполовину и организуют реверсивное движение.

– В рамках ремонта рабочие восстановят покрытие проезжей части и опорных частей. Там заменят полотно, восстановят деформационные швы, проведут бетонные работы на опорах пролетного строения, выполнят покраску, восстановят существующий водоотвод и очистные сооружения, – сообщили в компании.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.