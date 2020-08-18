Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 августа 2020 года увеличилось на 55 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 55 и составило 7 128 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 27 человек выздоровели (за весь период выздоровели 6737), четыре ребёнка (заболели за минувшие сутки), 11 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 843 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 329 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 28 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 4 748 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 29% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 132 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 6 527 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 932 493 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 872 летальных исхода, выздоровели 742 628 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что школьников Тюменской области могут перевести на дистанционное обучение, если в регионе ухудшится эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщает местный Роспотребнадзор.

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