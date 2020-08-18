Тюменка за один день выплатила двухмиллионный долг мужа – руководителя компании. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени на местного жителя, являющегося руководителем одной из компаний, возбудили несколько производств на основании исполнительных листов. Его общий долг составлял более одного миллиона 940 тысяч рублей.

– Специалист выяснил, что мужчина владеет несколькими земельными участками. Чтобы имущество горожанина не арестовали, супруга должника в тот же день оплатила задолженность мужа в полном объеме, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Таким образом, как отметили в ведомстве, исполнительное производство в отношении гражданина было окончено фактическим исполнением.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что одному из автомобилистов пришлось расстаться с транспортным средством. Приставы выяснили, что он задолжал другому гражданину более миллиона рублей. Несмотря на имеющееся решение суда, он не спешил вернуть деньги.

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