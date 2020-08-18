В Тобольске разыскивают мужчину, который зарубил человека на кладбище 25 лет назад. Фото - СК по Тюменской области.

Тюменские следователи не теряют надежды разыскать 46-летнего Виктора Сальникова, которого обвиняют в убийстве. Произошло оно ни много ни мало 25 лет назад.

– По версии следствия, 15 августа 1995 года на кладбище в Тобольске обвиняемый поссорился с мужчиной и два раза ударил его топором по голове. Потерпевший скончался, после чего злоумышленник закопал тело жертвы и скрылся, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в сентябре 1995 года Сальникова объявили в федеральный розыск. Однако до сих пор преступник не предан суду. Следователи просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Виктора Сальникова, сообщить по адресу: Тобольск, микрорайон 10, д. 27 либо по телефонам: 8 (3456) 24-06-13, 25-23-70.